Месси, Роналду и Неймар – в тройке самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes - Советский спорт
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11 июня 2019 18:52ФутболСметанникова Дарья

Месси, Роналду и Неймар – в тройке самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes

Издание Forbes составило рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов мира.

Самым высокооплачиваемым спортсменом мира стал нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси, чей доход составит 127 млн евро.

Второе место занял нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду – 109 млн евро. Форвард «ПСЖ» и сборной Бразилии Неймар (105 млн евро) стал третьим.

Отмечается, что впервые за историю существования данного рейтинга первые три места занимают футболисты.

Топ-10 самых высокооплачиваемых спортсменов мира:

1. Лионель Месси (Аргентина, футбол) — $ 127 млн
2. Криштиану Роналду (Португалия, футбол) — $ 109 млн
3. Неймар (Бразилия, футбол) — $ 105 млн
4. Сауль Альварес (Мексика, бокс) — $ 94 млн
5. Роджер Федерер (Швейцария, теннис) — $ 93,4 млн
6. Рассел Уилсон (США, американский футбол) — $ 89,5 млн
7. Аарон Роджерс (США, американский футбол) — $ 89,3 млн
8. Леброн Джеймс (США, баскетбол) — $ 89 млн
9. Стефен Карри (США, баскетбол) — $ 79,8 млн
10. Кевин Дюрант (США, баскетбол) — $ 65,4 млн

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