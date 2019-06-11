Вратарь «Лацио» Стракоша может продолжить карьеру в топ-клубе АПЛ «Арсенал» и «Тоттенхэм» проявляют интерес к вратарю «Лацио» Томасу Стракоше.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, «Арсенал» и «Тоттенхэм» хотят приобрести Томаса Стракошу в летнее трансферное окно. «Лацио» готово расстаться с албанским вратарем за 25 млн евро.

В минувшем сезоне 24-летний воспитанник «Лацио» провел 35 матчей в чемпионате Италии, в которых пропустил 39 голов и получил четыре желтые карточки.

Контракт Стракоши с «Лацио» рассчитан до лета 2022 года. «Лацио» в минувшем сезоне занял восьмое место в турнирной таблице серии А.