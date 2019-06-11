Антонио Конте: «Интер» восемь сезонов не боролся за скудетто. Мы хотим это изменить

Новый главный тренер «Интера» Антонио Конте рассказал о задачах клуба в следующем сезоне.
«Все ждут от меня результат. Не зря же я перешел в новую команду. Футболисты «Интера» уверены, что игра команды станет лучше, а болельщики получат больше радости от результатов.
Но нужно смотреть правде в глаза. «Интер», за редким исключением, уже восемь сезонов не боролся за скудетто. Мы хотим это изменить. Команда готова конкурировать.
«Интер» - это очень амбициозный клуб, где все двигаются в одном направлении. Первое, что я скажу игрокам, это то, что нет никаких ограничений», - цитирует Конте GQ.
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