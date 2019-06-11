Буффон получил предложение от «Порту» - Советский спорт
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11 июня 2019 20:06ФутболГичунцев Артур

Буффон получил предложение от «Порту»

Об этом сообщает Tuttosport.

Бывший голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может перебраться в чемпионат Португалии.

Согласно источнику, итальянец привел внимание руководства «Порту». Отмечается, что «драконы» рассматривают его в качестве замены испанцу Икеру Касильясу.

Ранее последний перенес операцию на сердце и может завершить карьеру этим летом.

Последним клубом 41-летнего Буффона был «ПСЖ», который он покинул 5 июня на правах свободного агента.

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