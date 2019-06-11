Буффон получил предложение от «Порту»

Бывший голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон может перебраться в чемпионат Португалии.
Согласно источнику, итальянец привел внимание руководства «Порту». Отмечается, что «драконы» рассматривают его в качестве замены испанцу Икеру Касильясу.
Ранее последний перенес операцию на сердце и может завершить карьеру этим летом.
Последним клубом 41-летнего Буффона был «ПСЖ», который он покинул 5 июня на правах свободного агента.
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