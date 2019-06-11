Россия – Кипр: Черчесов сделал одну замену в стартовом составе - Советский спорт
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11 июня 2019 20:25ФутболСметанникова Дарья

Россия – Кипр: Черчесов сделал одну замену в стартовом составе

Стали известны составы сборных России и Кипра на матч четвертого тура квалификации чемпионата Европы 2020 года.

В составе сборной России с первых минут на поле появится полузащитник Алексей Ионов. В матче с Сан-Марино (9:0) в стартовом составе вышел Алексей Миранчук.

Россия: Гилерме, Фернандес, Семенов, Кудряшов, Джикия, Головин, Зобнин, Оздоев, Ионов, Дзюба, Ан. Миранчук.

Кипр: Пардо, Макрис, Кусулос, Лаифис, Янну, Артиматас, Кости, Маргаса, Георгиу, Сотириу, Авраам.

Матч между командами состоится сегодня, 11 июня, в 21:45 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе в Нижнем Новгороде.

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