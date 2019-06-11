Сборная Украины обыграла Италию и вышла в финал чемпионата мира U20 В Гдыне на стадионе «ГОСиР» состоялся полуфинальный матч чемпионата мира для игроков не старше 20 лет.

Сборная Украины обыграла команду Италии со счетом 1:0. Единственный мяч на 65-й минуте забил Сергей Булеца.

Отметим, что на 79-й минуте украинцы остались вдесятером после удаления Дениса Попова. Итальянцы сравняли счет в компенсированное время, но арбитр отменил гол после просмотра видеоповтора.

В финале чемпионата мира U20 сборная Украины сыграет с победителем пары Эквадор – Южная Корея. Финал состоится в Лодзе 15 июня.