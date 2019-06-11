Дасаев: Обидно, что первым номером сборной России стал натурализованный игрок - Советский спорт
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11 июня 2019 22:12ФутболГичунцев Артур

Дасаев: Обидно, что первым номером сборной России стал натурализованный игрок

В эти минуты национальная команда проводит игру со сборной Кипром. Место в воротах занял голкипер «Локомотива» Маринато Гилерме.

Бывший вратарь московского «Спартака» Ринат Дасаев высказался о позиции основного голкипера в сборной России.

«Трудно сказать, кто сейчас лучший вариант в воротах для сборной. Лунёв неплох, но если выбрали Гилерме, значит, считают нужным. Немного обидно, что первым номером в воротах стал натурализованный игрок, не являющийся воспитанником нашего футбола. У нас всегда были свои вратари. Но решение по вратарям принимает тренерский штаб.

Не знаю, нужна ли ротация вратарей в сборной. В моё время меня всегда ставили на все игры. Крупная победа в прошлом матче никак не повлияет на настрой команды, с Кипром должны сыграть без чувства эйфории», – цитирует Дасаева «Чемпионат».

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