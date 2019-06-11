Россия – Кипр: Ионов открыл счет в матче в концовке первого тайма - Советский спорт
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11 июня 2019 22:25ФутболСметанникова Дарья

Россия – Кипр: Ионов открыл счет в матче в концовке первого тайма

В Нижнем Новгороде на стадионе чемпионата мира-2018 проходит матч 4-го тура квалификации чемпионата Европы 2020 года.

Сборная России на своем поле принимает команду Кипра в рамках отборочного турнира Евро-2020.

Счет в матче на 38-й минуте открыл полузащитник сборной России Алексей Ионов.

После трех туров в активе сборной России шесть очков. Следующий матч россияне проведут 6 сентября против команды Шотландии.

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