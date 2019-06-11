Рязанцев и Лебеденко стали игроками «Торпедо» (фото) - Советский спорт
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11 июня 2019 22:40ФутболСметанникова Дарья

Рязанцев и Лебеденко стали игроками «Торпедо» (фото)

Московский клуб объявил о трансферах.

Полузащитник Александр Рязанцев и нападающий Игорь Лебеденко стали игроками московского «Торпедо». Контракты с футболистами рассчитаны на один год.

Последним клубом 32-летнего Рязанцева были «Химки». Отметим, что футболист является воспитанником школы «Торпедо». В минувшем сезоне Рязанцев провел 27 матчей за «Химки» и забил четыре мяча.

36-летний Лебеденко покинул «Факел» и перебрался в «Торпедо». В минувшем сезоне полузащитник атакующего плана забил 14 мячей в 33-х матчах.

Напомним, что «Торпедо» по итогам минувшего сезона завоевал право участвовать в ФНЛ.

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С возвращением! ⠀ Сегодня наш состав пополнили ещё два опытных футболиста! ⠀ ✔️Полузащитник Александр Рязанцев, являющийся воспитанником торпедовской школы и имеющий опыт выступления за сборную России. ⠀ ✔️ Нападающий Игорь Лебеденко, выступавший за нашу команду в начале 2000-х и занявший второе место в списке бомбардиров ФНЛ по итогам прошлого сезона (14 голов). ⠀ 🗯Комментарии новичков на torpedo.ru

Публикация от Torpedolife (@torpedolife)

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