Рязанцев и Лебеденко стали игроками «Торпедо» (фото)

Полузащитник Александр Рязанцев и нападающий Игорь Лебеденко стали игроками московского «Торпедо». Контракты с футболистами рассчитаны на один год.
Последним клубом 32-летнего Рязанцева были «Химки». Отметим, что футболист является воспитанником школы «Торпедо». В минувшем сезоне Рязанцев провел 27 матчей за «Химки» и забил четыре мяча.
36-летний Лебеденко покинул «Факел» и перебрался в «Торпедо». В минувшем сезоне полузащитник атакующего плана забил 14 мячей в 33-х матчах.
Напомним, что «Торпедо» по итогам минувшего сезона завоевал право участвовать в ФНЛ.
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