Рязанцев – о переходе в «Торпедо»: Рад вернуться домой 32-летний полузащитник является воспитанником московского «Торпедо».

Александр Рязанцев прокомментировал свой переход в «Торпедо», которое в следующем сезоне будет играть в ФНЛ.

«Эмоции не передать словами! Больше всего хочу надеть игровую футболку, это на сто процентов будет очень волнительно для меня. Я благодарен всем клубам, в которых играл, но никогда не забывал о «Торпедо», всегда был в курсе событий. Одним словом, очень рад вернуться домой!

Конечно, были другие варианты, потому что я провел неплохой сезон в ФНЛ. Но я не рассматривал другие предложения и остановился на «Торпедо». Хочу реализовать себя здесь и помочь команде вернуться на былой уровень.

Ожидания от работы с Игнашевичем? В любом случае, будет интересно, свежо и, я думаю, эмоционально», - приводит слова Рязанцева пресс-служба «Торпедо».

Последним клубом 32-летнего Рязанцева были «Химки». Отметим, что футболист является воспитанником школы «Торпедо». В минувшем сезоне Рязанцев провел 27 матчей за «Химки» и забил четыре мяча.