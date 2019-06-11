Рязанцев – о переходе в «Торпедо»: Рад вернуться домой

Александр Рязанцев прокомментировал свой переход в «Торпедо», которое в следующем сезоне будет играть в ФНЛ.
«Эмоции не передать словами! Больше всего хочу надеть игровую футболку, это на сто процентов будет очень волнительно для меня. Я благодарен всем клубам, в которых играл, но никогда не забывал о «Торпедо», всегда был в курсе событий. Одним словом, очень рад вернуться домой!
Конечно, были другие варианты, потому что я провел неплохой сезон в ФНЛ. Но я не рассматривал другие предложения и остановился на «Торпедо». Хочу реализовать себя здесь и помочь команде вернуться на былой уровень.
Ожидания от работы с Игнашевичем? В любом случае, будет интересно, свежо и, я думаю, эмоционально», - приводит слова Рязанцева пресс-служба «Торпедо».
Последним клубом 32-летнего Рязанцева были «Химки». Отметим, что футболист является воспитанником школы «Торпедо». В минувшем сезоне Рязанцев провел 27 матчей за «Химки» и забил четыре мяча.
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