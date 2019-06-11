Анхель Ди Мария: Каждый раз, когда Месси получает мяч, я становлюсь зрителем

Полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария рассказал о своем отношении к форварду «ПСЖ» Лионелю Месси.
«Мне нравится играть с Гномом и наблюдать за ним на тренировках. Я люблю смотреть на вещи, которые он делает – это что-то уникальное.
Я мог перейти в «Барселону», но этого не случилось. Каждый раз, когда Месси получает мяч, я становлюсь зрителем», - цитирует Ди Марию Ole.
Ди Мария и Месси сыграют за сборную Аргентины на Кубке Америки, который пройдет в Бразилии с 14 июня по 7 июля. Аргентинцы в группе сыграют с командами Колумбии, Парагвая и Катара.
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