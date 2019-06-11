Игорь Лебеденко: Приятно будет поработать с Игнашевичем. Я много против него играл - Советский спорт
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11 июня 2019 23:16ФутболГичунцев Артур

Игорь Лебеденко: Приятно будет поработать с Игнашевичем. Я много против него играл

Ранее Игнашевич покинул молодежную команду ЦСКА и стал главным тренером «Торпедо».

Новичок московского «Торпедо» Игорь Лебеденко обсудил с клубной пресс-службой свое возвращение в столичный клуб, а также поделился ожиданиями от работы с Сергеем Игнашевичем.

«Я всегда мечтал вернуться, следил за командой, хотя, возможно, кто-то этого не поймет. Между мной и «Торпедо» осталась незавершенная история, которую нужно привести в порядок. В моей карьере всегда были хорошие отношения с болельщиками.

Чувствую себя на 25, а выгляжу на 23. (Улыбается.) Внутри именно такие ощущения. Естественно, физиологию не обманешь, но силы есть. Будь иначе, я бы уже закончил с футболом. А если получаешь удовольствие от процесса, то нужно играть, пока есть возможности и желание. Все в моих руках.

Да, с клубом связался мой представитель. Повторюсь, это хорошая история. Главная цель для меня: доказать своей игрой, что «Торпедо» – важнейший клуб в моей футбольной биографии.

Мне кажется, это классно . Такой карьере позавидует любой российский спортсмен. Очень приятно будет поработать с хорошим футболистом, против которого я много играл. Говорят, чтобы стать хорошим тренером, нужно убить в себе игрока. Надеюсь, у Сергея Николаевича получится это сделать максимально быстро, а мы все ему поможем», – заявил Лебеденко.

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