Сборная Венгрии обыграла Уэльс в домашнем матче отбора Евро-2020 В Венгрии состоялся матч 4-го тура группы Е отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Сборная Венгрии на своем поле с минимальным счетом обыграла команду Уэльса со счетом 1:0. Единственный мяч на 80-й минуте забил Мате Паткай.

Благодаря победе сборная Венгрии набрала 9 очков и заняла первое место в группе Е. В активе Уэльса три очка и четвертая позиция.

В следующем туре венгры 5 сентября сыграют на выезде с Черногорией, а валлийцы на день позже примут Азербайджан.