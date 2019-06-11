Сборная Венгрии обыграла Уэльс в домашнем матче отбора Евро-2020 - Советский спорт
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11 июня 2019 23:48ФутболСметанникова Дарья

Сборная Венгрии обыграла Уэльс в домашнем матче отбора Евро-2020

В Венгрии состоялся матч 4-го тура группы Е отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.

Сборная Венгрии на своем поле с минимальным счетом обыграла команду Уэльса со счетом 1:0. Единственный мяч на 80-й минуте забил Мате Паткай.

Благодаря победе сборная Венгрии набрала 9 очков и заняла первое место в группе Е. В активе Уэльса три очка и четвертая позиция.

В следующем туре венгры 5 сентября сыграют на выезде с Черногорией, а валлийцы на день позже примут Азербайджан.

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