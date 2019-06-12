Американские футболистки забили 13 мячей в ворота Таиланда на ЧМ-2019 - Советский спорт
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12 июня 2019 00:16ФутболСметанникова Дарья

Американские футболистки забили 13 мячей в ворота Таиланда на ЧМ-2019

На стадионе «Огюст Делон» в Реймсе (Франция) состоялся матч группового этапа чемпионата мира 2019 года среди женских команд.

Сборная США разгромила команду Таиланда со счетом 13:0.

Пента-трик в составе победительниц оформила Алекс Морган, дубли на счету Роуз Лавель и Саманты Мевис, еще по мячу забили Линдси Хоран, Меган Рапино, Мэллори Пью и Карли Ллойд.

Сборная США стала первой командой в истории чемпионатов мира среди женских команд, которой удалось забить 13 голов в одном матче.

Американки занимают первое место в группе F, таиландки расположились на последней, четвертой, позиции.

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