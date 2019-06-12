Дзюба – о переезде в АПЛ: Дайте перевести дух, хочу поехать на рыбалочку

После матча с Кипром (1:0) Дзюба ответил на вопрос об интересе со стороны английских клубов.
«Время покажет, дайте дух перевести. Хочу с родными и лучшими друзьями поехать на рыбалочку, два дня насладиться, ничего не делать. А потом новый сезон, посмотрим. Сейчас просто рад, что набрали шесть очков. Впереди еще долгий путь», - цитирует Дзюбу Sport24.ru.
Ранее сообщалось, что Дзюба попал в сферу интересов «Кардифф Сити» и «Вест Хэма».
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