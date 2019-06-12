СМИ: Влашич хочет перейти в «Бешикташ» - Советский спорт
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12 июня 2019 08:35ФутболСметанникова Дарья

СМИ: Влашич хочет перейти в «Бешикташ»

Права на полузащитника ЦСКА принадлежат «Эвертону».

Никола Влашич заинтересован в переходе в «Бешикташ». Об этом сообщает Takvim.

Руководство турецкого клуба в скором времени собирается провести еще одну встречу с представителями «Эвертона». Сам Влашич готов продолжить карьер в «Бешикташе».

Ранее сообщалось, что «Эвертон» собирается приобрести от покупки 21-летнего хавбека 13,5 млн евро. ЦСКА не готов платить эту сумму, хотя и заинтересован в сотрудничестве с Влашичем.

Отметим, что «Бешикташ» занял третье место в чемпионате Турции и, как и ЦСКА, вышел в групповой этап Лиги Европы.

В нынешнем сезоне Влашич провел за ЦСКА 31 матч в премьер-лиге и Лиге чемпионов, забил восемь голов и сделал семь результативных передач.

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