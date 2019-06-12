Нойер побил рекорд Майера по количеству сухих матчей в составе сборной Германии - Советский спорт
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12 июня 2019 08:52ФутболСметанникова Дарья

Нойер побил рекорд Майера по количеству сухих матчей в составе сборной Германии

Накануне сборная Германии в Майнце разгромила команду Эстонии со счетом 8:0 в рамках 4-го тура квалификации чемпионата Европы-2020.

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер установил рекорд по количеству сухих матчей за свою национальную команду. Об этом сообщает Goal.

Для Нойера матч с Эстонией стал 37-м, в котором он не пропустил мячи. Ранее рекорд принадлежал Зеппу Майеру (36 матчей), который был установлен им в 1979 году.

Сборная Германии набрала 9 очков и осталась на втором месте в группе квалификации Евро-2020. Лидирует в группе C Серверная Ирландия, у которой 12 очков. Эстония не набрала ни одного очка и вместе с белорусами замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре Германия на своем поле сыграет с Голландией, а эстонцы примут белорусов.

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