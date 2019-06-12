Источник: Ловрен может продолжить карьеру в «Милане»

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, «Милан» заинтересован в приобретении защитника «Ливерпуля» Деяна Ловрена.
Сообщается, что сумма трансфера Ловрена должна составить более 25 миллионов фунтов. Ранее защитником интересовались «Роман» и «Наполи».
Контракт 29-летнего хорвата с английским клубом рассчитан до 2021 года. В минувшем сезоне он провел 18 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, забив один мяч и отдав одну голевую передачу.
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