Источник: Ловрен может продолжить карьеру в «Милане» - Советский спорт
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12 июня 2019 09:09ФутболСметанникова Дарья

Источник: Ловрен может продолжить карьеру в «Милане»

Защитник «Ливерпуля» близок к переходу в чемпионат Италии.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, «Милан» заинтересован в приобретении защитника «Ливерпуля» Деяна Ловрена.

Сообщается, что сумма трансфера Ловрена должна составить более 25 миллионов фунтов. Ранее защитником интересовались «Роман» и «Наполи».

Контракт 29-летнего хорвата с английским клубом рассчитан до 2021 года. В минувшем сезоне он провел 18 матчей за «Ливерпуль» во всех турнирах, забив один мяч и отдав одну голевую передачу.

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