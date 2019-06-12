Вратарь поразил ворота молодежной сборной России со своей половины поля (видео)

Почему «Сент-Луис» возьмет Кубок Стэнли«Блюз» поможет возвращение Барбашева и стабильность Биннингтона.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
27/03 09:00Биатлон
«Юрловой за сезон – пять с плюсом!» Оценки биатлонисткам за сезон«Советский спорт» продолжает подводить итоги биатлонного сезона. Сегодня – о выступлении женской сборной России.
12/06 00:15Футбол
Тренер сборной Кипра: У сборной России очень хорошие перспективыТренер сборной Кипра ответил на вопросы «Советского спорта» сразу после окончания матча Россия – Кипр:
08/06 11:02ММА
Петр Ян крадется к титулу, возвращение Фергюсона и титульные баталии. Турнир UFC 238 будет жаркимСможет ли Петр Ян одержать пятую победу подряд в UFC? Сохранит ли Валентина Шевченко свой титул? И сможет ли Дональд Серроне сотворить сенсацию?
12/06 08:00Футбол
Станислав Черчесов: «Расслабона» не было, но Дзюба был уставшимГлавный тренер сборной России по футболу пообщался с главным редактором «Советского спорта» после игры Россия – Кипр.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
02/06 10:45Бокс
Более сенсационным было только поражение Тайсона. Что случилось в Нью-ЙоркеОбладатель трех поясов чемпиона мира в тяжелом весе британец Энтони Джошуа потерпел поражение от американца Энди Руиса.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
21/03 20:30Биатлон
Итальянская кухня. Такого провала от Виттоцци не ждал никтоПервая гонка последнего этапа запомнится невиданным провалом Лизы Виттоцци, которая вместе с Доротеей Вирер претендовала на общую победу в Кубке мира. Кажется, теперь Доро никому не отдаст большой глобус.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
09/06 16:45Хоккей
Тарасенко, Биннингтон или Маршанд? Кто получит «Конн Смайт трофи»За океаном уверены, что приз самого ценного игрока плей-офф НХЛ заберет вратарь «Сент-Луиса».
11/06 16:00Футбол
Они делали ничьи с чемпионами мира и Европы! Все, что надо знать о сборной КипраПриводим исторические и статистические факты о ближайшем сопернике россиян в отборе Евро-2020.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
10/06 12:02ММА
Будет ли Петр Ян драться за титул?На минувшем UFC 238 Генри Сехудо победил Марлона Мораеса и завоевал титул в легчайшей весовой категории.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру.
29/04 15:27Фигурное катание
Загитова, Медведева, Туктамышева и все-все-все. Откуда взялась эта толпа?Почему наибольших успехов Россия теперь добивается в женском одиночном катании, где у нас невиданное изобилие прекрасных фигуристок?
12/06 00:00Футбол
Проскрипели с Кипром. После разгрома Сан-Марино россияне с трудом одолели киприотовКоманда Станислава Черчесова одержала третью победу в четырех матчах отборочного цикла Евро-2020, минимально обыграв сборную Кипра
02/06 12:45Бокс
Геннадий Машьянов: Это закат карьеры Джошуа. Он – искусственно раздутая фигураИзвестный российский тренер Геннадий Машьянов назвал «раздутой» фигуру британского экс-чемпиона мира Энтони Джошуа, и заявил, что победа Энди Руиса не является сенсацией.
11/06 14:30Футбол
Александр Кержаков: Главное, что Риксен жив и будет бороться до конца!Бывший форвард «Зенита» и сборной России поддержал своего бывшего одноклубника Фернандо Риксена, который все последние годы борется с неизлечимой болезнью.
09/06 20:00Хоккей
Почему наши клубы не играют в Лиге чемпионов?Колонка Виталия Славина.
11/06 11:00Футбол
Кипр – не карлик, с Сан-Марино не путать. Текст-предупреждение для сборной РоссииСамое опасное для сборной России в Нижнем Новгороде – перепутать Сан-Марино с Кипром. Ближайший соперник нашей команды – отнюдь не «карлик». Киприоты способны набирать очки в серьезных матчах даже на выезде.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
04/06 08:00Бокс
Сергей Кузьмин: Победа Руиса над Джошуа не случайнаРоссийский тяжеловес Сергей Кузьмин поделился впечатлениями от поединка Энтони Джошуа и Энди Руиса, а также не выразил особого интереса к бою Геннадия Головкина со Стивом Роллсом.
11/06 09:00Футбол
Андрей Кобелев: Как же жаль, что Кокорин не попал к Венгеру в «Арсенал»Пресс-центр «Советского спорта» посетил бывший полузащитник «Зенита» и «Динамо», еще в 2016 году тренировавший бело-голубых, который высказался по всем актуальным темам.
09/06 20:45Теннис
Король не умер. Да здравствуйте Король! Надаль в 12-й раз выиграл «Ролан Гаррос»Рафаэль Надаль в 12-й раз за карьеру выиграл «Ролан Гаррос», разбив в финале Доминика Тима – 6:3, 5:7, 6:1, 6:1.
12/06 08:30Хоккей
Почему Кубок Стэнли выиграет «Бостон». Мнение Алексея АндроноваВ качестве аргумента шуточного – приведу мнение знаменитого канадского аналитика Дона Черри, заявившего, что если «Сент-Луис» не возьмет кубок в 6-й игре – то в 7-й шансов у него не будет шансов.