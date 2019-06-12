Вратарь поразил ворота молодежной сборной России со своей половины поля (видео) - Советский спорт
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12 июня 2019 09:35ФутболСметанникова Дарья

Вратарь поразил ворота молодежной сборной России со своей половины поля (видео)

Во вторник состоялся матч первого тура Кубка ПФЛ «Переправа».

Сборная России до 20 лет проиграла команде региона «Урал-Поволжье» со счетом 2:3. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Победный гол забил вратарь «Урала-Поволжье» и «Уфы-2» Андрей Чернов, который на 76-й минуте матча пробил со своей половины поля, когда исполнял штрафной.

Помимо сборных команд 5 дивизионов ПФЛ в турнире принимает участие сборная России U-20 под руководством Михаила Галактионова.

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