Гвардиола отказался возглавлять «Ювентус», ему предлагали 20 млн евро в год

По информации Eurosport, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отказался возглавить «Ювентус», который остался без наставника после увольнения Массимилиано Аллегри в конце сезона.
Отмечается, что «Ювентус» предложил Гвардиоле контракт с зарплатой более 20 миллионов евро в год. Однако 48-летний испанец отклонил предложение.
После отказала Гвардиолы главным претендентом на пост главного тренера туринского клуба является наставник «Челси» Маурицио Сарри.
Ранее издание SNAI Sportnews, заявило, что руководство «Ювентуса» в 2019 году трижды предлагало Гвардиоле возглавить команду, но все три раза получило вежливый отказ.
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