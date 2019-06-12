Гвардиола отказался возглавлять «Ювентус», ему предлагали 20 млн евро в год Испанский специалист продолжит тренировать «Манчестер Сити».

По информации Eurosport, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отказался возглавить «Ювентус», который остался без наставника после увольнения Массимилиано Аллегри в конце сезона.

Отмечается, что «Ювентус» предложил Гвардиоле контракт с зарплатой более 20 миллионов евро в год. Однако 48-летний испанец отклонил предложение.

После отказала Гвардиолы главным претендентом на пост главного тренера туринского клуба является наставник «Челси» Маурицио Сарри.

Ранее издание SNAI Sportnews, заявило, что руководство «Ювентуса» в 2019 году трижды предлагало Гвардиоле возглавить команду, но все три раза получило вежливый отказ.