Гвардиола отказался возглавлять «Ювентус», ему предлагали 20 млн евро в год - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
12 июня 2019 09:45ФутболСметанникова Дарья

Гвардиола отказался возглавлять «Ювентус», ему предлагали 20 млн евро в год

Испанский специалист продолжит тренировать «Манчестер Сити».

По информации Eurosport, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отказался возглавить «Ювентус», который остался без наставника после увольнения Массимилиано Аллегри в конце сезона.

Отмечается, что «Ювентус» предложил Гвардиоле контракт с зарплатой более 20 миллионов евро в год. Однако 48-летний испанец отклонил предложение.

После отказала Гвардиолы главным претендентом на пост главного тренера туринского клуба является наставник «Челси» Маурицио Сарри.

Ранее издание SNAI Sportnews, заявило, что руководство «Ювентуса» в 2019 году трижды предлагало Гвардиоле возглавить команду, но все три раза получило вежливый отказ.

24/03 18:30Биатлон
Теперь можно оторваться по-полной. Вирер выиграла Кубок мираПоследняя гонка сезона принесла Большой хрустальный глобус Доротее Вирер, а малый в зачете масс-стартов она уступила шведке Ханне Оберг. Анастасия Кузьмина завершила карьеру. 
11/06 11:00Футбол
Кипр – не карлик, с Сан-Марино не путать. Текст-предупреждение для сборной РоссииСамое опасное для сборной России в Нижнем Новгороде – перепутать Сан-Марино с Кипром. Ближайший соперник нашей команды – отнюдь не «карлик». Киприоты способны набирать очки в серьезных матчах даже на выезде.
11/06 21:30Биатлон
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.
04/06 08:00Бокс
Сергей Кузьмин: Победа Руиса над Джошуа не случайнаРоссийский тяжеловес Сергей Кузьмин поделился впечатлениями от поединка Энтони Джошуа и Энди Руиса, а также не выразил особого интереса к бою Геннадия Головкина со Стивом Роллсом.
06/06 19:30Теннис
Хачанов покинул «Ролан Гаррос», осталась только дочь русских эмигрантовПоследний россиянин вылетел с «Ролан Гаррос»: Карен Хачанов уступил австрийцу Доминику Тиму в 1/4 финала. Главная сенсация дня – победа гражданки США Аманды Анисимовой над Симоной Халеп.
10/06 08:11Хоккей
«Бостон» выиграл матч смерти! В финале Кубка Стэнли будет седьмая игра«Брюинз» уничтожили «Сент-Луис».
03/06 13:45Бокс
Сергей Ковалев: Цель – стать абсолютным чемпионом мираЧемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе рассказал о своей подготовке к поединку против британца Энтони Ярда, который должен пройти в Челябинске.
02/06 20:00Теннис
Карен Хачанов: Взял Оливье, очень доволенПервая ракетка России Карен Хачанов продолжает побеждать на «Ролан Гарросе».
09/06 22:30Хоккей
Тарасенко близок к завоеванию Кубка Стэнли! Не пропустите шестой матч финала«Сент-Луис» выйдет на решающую встречу без Ивана Барбашева.
05/06 12:30Бокс
Виктор Демьяненко: Санчес – не тренер. Посмотрите на бои Головкина и ГассиеваСеребряный призер московской Олимпиады и чемпион Европы Виктор Демьяненко поделился ожиданиями от поединка Геннадия Головкина и Стива Роллса.
10/06 12:02ММА
Будет ли Петр Ян драться за титул?На минувшем UFC 238 Генри Сехудо победил Марлона Мораеса и завоевал титул в легчайшей весовой категории.
03/05 15:00Фигурное катание
Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.
12/06 00:00Футбол
Проскрипели с Кипром. После разгрома Сан-Марино россияне с трудом одолели киприотовКоманда Станислава Черчесова одержала третью победу в четырех матчах отборочного цикла Евро-2020, минимально обыграв сборную Кипра
07/06 14:08Хоккей
В «Бостоне» объявилась девочка под номером 55Американский форвард «Брюинз» Ноэль Аккьяри симуляцией в решающий момент матча предал партнеров и команду.
08/06 19:24Теннис
Зря их пустили на центральный корт. Барти - скучная чемпионка «Ролан Гаррос»Победительницей «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде стала Эшли Барти из Австралии. В финальном матче она в двух сетах обыграла чешку Макету Вондрушкову.
23/04 19:30Фигурное катание
Прощай, Безумный Макс, с тобой нельзя было соскучиться. Ковтун завершил карьеруЧетырехкратный чемпион России и двукратный вице-чемпион Европы Максим Ковтун объявил, что его карьера фигуриста окончена.
12/06 08:30Хоккей
Почему «Сент-Луис» возьмет Кубок Стэнли«Блюз» поможет возвращение Барбашева и стабильность Биннингтона.
07/06 15:42ММА
Григорий Попов: Безумно люблю своего соперника с его прекрасными усамиРоссийский боец Григорий Попов рассказал о предстоящем дебюте в UFC в бою с опытным 35-летним американцем Эдди Вайнлендом.
27/05 17:00Фигурное катание
ISU меняет шкалу оценок, Тарасова и Морозов едут в США. Обзор событий межсезоньяПервые соревнования нового сезона будут только в августе. Но и сейчас в фигурном катании – как в российском, так и в мировом – происходит много интересного.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
20/04 19:30Фигурное катание
«На розовую хрюшку похожа!» Реакция фанатов и недоброжелателей на провокационный образ МедведевойДвукратная чемпионка мира Евгения Медведева пока не может исполнять прыжки, но по-прежнему способна эпатировать публику.
03/06 23:00Теннис
Вошел в восьмерку. И в десятку! Хачанов – в четвертьфинале «Ролан Гарроса»Победив Хуана-Мартина Дель Потро, Карен Хачанов впервые в карьере пробился в четвертьфинал турнира «Большого шлема». И гарантировал себе место в топ-10 рейтинга по итогам «Ролан Гарроса»!
12/06 00:15Футбол
Тренер сборной Кипра: У сборной России очень хорошие перспективыТренер сборной Кипра ответил на вопросы «Советского спорта» сразу после окончания матча Россия – Кипр:
10/06 19:07ММА
Кровавое лицо Серроне, сумасшедший хайкик Шевченко и победа Яна. Лучшие моменты UFC 238 (видео)9 июня в Чикаго (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 238. «Советский спорт» предлагает посмотреть самые интересные моменты бойцовского шоу, которых было на удивление немало.
02/06 17:00Теннис
Четыре русских девушки – в четвертом круге «Ролан Гарроса»! И ни одной россиянкиПервая неделя Открытого чемпионата Франции принесла немало сенсаций.
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
11/06 19:45Футбол
Пиво, жара, скучающие девушки и киприоты. Как Нижний живет в ожидании футболаГлавный редактор «Советского спорта» передает за пару часов до старта матча Россия – Кипр.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
07/06 18:11Теннис
Надаль опять разгромил Федерера, не отдав ни сетаВ полуфинале «Ролан Гарроса» Рафаэль Надаль за 2,5 часа обыграл Роджера Федерера, не отдав швейцарцу ни одной партии. И вышел в свой 12-й финал в Париже.
11/06 14:30Футбол
Александр Кержаков: Главное, что Риксен жив и будет бороться до конца!Бывший форвард «Зенита» и сборной России поддержал своего бывшего одноклубника Фернандо Риксена, который все последние годы борется с неизлечимой болезнью.
Новости
10:32 Бокс Фьюри назвал Кличко «жалким неудачником»
10:22 Футбол Дибала готов покинуть «Ювентус» из-за Роналду
10:11 Футбол СМИ: «ПСЖ» может включить Неймара в сделку по Коутиньо
09:57 Футбол Защитник «Ливерпуля» Робертсон получил травму в сборной Шотландии
09:51 Футбол СМИ: Моуринью вновь может возглавить «Челси»
09:45 Футбол Гвардиола отказался возглавлять «Ювентус», ему предлагали 20 млн евро в год
09:40 Футбол Килиан Мбаппе: Сейчас не время говорить о «Реале»
09:35 Футбол Вратарь поразил ворота молодежной сборной России со своей половины поля (видео)
09:30 Легкая атлетика Кастер Семеня: Я не идиотка, чтобы принимать лекарства
09:14 Футбол Александр Бубнов: Выступление сборной России можно оценить между тройкой и четверкой
09:09 Футбол Источник: Ловрен может продолжить карьеру в «Милане»
08:58 Футбол Александр Бородюк: Сборной России нужно стремиться к уровню лучших сборных мира
08:52 Футбол Нойер побил рекорд Майера по количеству сухих матчей в составе сборной Германии
08:48 Футбол Николай Комличенко: Черчесов объяснял, почему я вне заявки, но я и сам все понимал
08:42 Футбол Дзюба после матча с Кипром: Двигаемся дальше (фото, видео)
08:35 Футбол СМИ: Влашич хочет перейти в «Бешикташ»
08:29 Футбол Гризманн не уверен, что продолжит карьеру в чемпионате Испании
08:24 Хоккей Иван Барбашев: Седьмой матч с «Бостоном» будем самой главной игрой в моей карьере
01:28 Футбол 1400 рабочих из Непала погибли при строительстве объектов к ЧМ-2022
01:14 Футбол Алексей Ионов: В первом тайме счет мог быть 4:0
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика