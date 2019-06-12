СМИ: Моуринью вновь может возглавить «Челси»

Как сообщает The Sun, португальский специалист Жозе Моуринью может снова возглавить «Челси». Руководство «синих» включило 56-летнего тренера в список интересов.
Ранее сообщалось, что Маурицио Сарри может покинуть «Челси» и возглавить «Ювентус», который после отставки Массимилиано Аллегри остался без главного тренера.
Отмечается, что задачей Моуринью в «Челси» будет попадание в топ-4 чемпионата Англии в следующем сезоне. Перед португальцем стоит трудная задача, особенно после ухода Эдена Азара в «Челси» и запрет на трансферы.
Напомним, что Моуринью работал в «Челси» дважды: с 2004 по 2007 год и с 2013 по 2015. Вместе с лондонским клубом он трижды становился чемпионом Англии, а всего завоевал восемь трофеев.
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