Защитник «Ливерпуля» Робертсон получил травму в сборной Шотландии

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон может получить старт нового сезона. Футболист получил травму перед матчем с Бельгией.
Главный тренер шотландской сборной Стив Кларк не стал выпускать Робертсона, у которого врачи диагностировали повреждение подколенного сухожилия.
В минувшем сезоне 25-летний защитник провел 48 матчей за «Ливерпуль», в которых сделал 13 голевых передач. В составе команды он стал обладателем трофея Лиги чемпионов.
Напомним, что 6 сентября сборная Шотландии сыграет с Россией в 5-м туре квалификации чемпионата Европы-2020.
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