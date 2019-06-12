Защитник «Ливерпуля» Робертсон получил травму в сборной Шотландии Сборная Шотландии проиграла команде Бельгии (0:3) в 4-м туре квалификации чемпионата Европы-2020.

Защитник «Ливерпуля» Эндрю Робертсон может получить старт нового сезона. Футболист получил травму перед матчем с Бельгией.

Главный тренер шотландской сборной Стив Кларк не стал выпускать Робертсона, у которого врачи диагностировали повреждение подколенного сухожилия.

В минувшем сезоне 25-летний защитник провел 48 матчей за «Ливерпуль», в которых сделал 13 голевых передач. В составе команды он стал обладателем трофея Лиги чемпионов.

Напомним, что 6 сентября сборная Шотландии сыграет с Россией в 5-м туре квалификации чемпионата Европы-2020.