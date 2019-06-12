СМИ: «ПСЖ» может включить Неймара в сделку по Коутиньо - Советский спорт
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12 июня 2019 10:11ФутболСметанникова Дарья

СМИ: «ПСЖ» может включить Неймара в сделку по Коутиньо

Нападающий «Барселоны» Филиппе Коутиньо может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

Как сообщает Mundo Deportivo, агент Филиппе Коутиньо встречался в Лондоне со спортивным директором «ПСЖ» Антеро Энрике, чтобы обсудить возможный трансфер бразильца.

Отмечается, что парижане хотят включить в сделку по Коутиньо нападающего Неймара, который хочет покинуть «ПСЖ».

Отмечается, что на бывшего полузащитника «Ливерпуля» претендуют «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». Сам футболист склоняется к переходу во французский клуб.

В минувшем сезоне 26-летний бразилец отыграл за «Барселону» 54 матча, забил 11 голов и отдал 5 голевых передач.

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