СМИ: «ПСЖ» может включить Неймара в сделку по Коутиньо Нападающий «Барселоны» Филиппе Коутиньо может продолжить карьеру в чемпионате Франции.

Как сообщает Mundo Deportivo, агент Филиппе Коутиньо встречался в Лондоне со спортивным директором «ПСЖ» Антеро Энрике, чтобы обсудить возможный трансфер бразильца.

Отмечается, что парижане хотят включить в сделку по Коутиньо нападающего Неймара, который хочет покинуть «ПСЖ».

Отмечается, что на бывшего полузащитника «Ливерпуля» претендуют «Манчестер Юнайтед» и «ПСЖ». Сам футболист склоняется к переходу во французский клуб.

В минувшем сезоне 26-летний бразилец отыграл за «Барселону» 54 матча, забил 11 голов и отдал 5 голевых передач.