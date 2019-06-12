Дибала готов покинуть «Ювентус» из-за Роналду - Советский спорт
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12 июня 2019 10:22ФутболСметанникова Дарья

Дибала готов покинуть «Ювентус» из-за Роналду

После перехода португальца Дибала стал получать меньше игрового времени.

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может покинуть клуб этим летом, сообщает Sky Sports со ссылкой на итальянского журналиста Адама Дигби.

Отмечается, что причиной ухода Дибалы может стать приход в команду нападающего Криштиану Роналду. С приходом португальца «Ювентус» перешел на схему 4-3-3, в результате чего аргентинец стал реже выходить на поле.

В минувшем сезоне 25-летний Дибала провел за «Ювентус» 42 матча, в которых забил 10 мячей и отдал шесть голевых передач.

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