Дибала готов покинуть «Ювентус» из-за Роналду

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала может покинуть клуб этим летом, сообщает Sky Sports со ссылкой на итальянского журналиста Адама Дигби.
Отмечается, что причиной ухода Дибалы может стать приход в команду нападающего Криштиану Роналду. С приходом португальца «Ювентус» перешел на схему 4-3-3, в результате чего аргентинец стал реже выходить на поле.
В минувшем сезоне 25-летний Дибала провел за «Ювентус» 42 матча, в которых забил 10 мячей и отдал шесть голевых передач.
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