Лукаку подтвердил, что покинет «Манчестер Юнайтед» этим летом

Нападающий Ромелу Лукаку в одном из интервью после матча квалификации Евро-2020 с Шотландией (3:0) подтвердил, что покинет «Манчестер Юнайтед» этим летом. Об этом сообщает журналист Марк Голдбридж.
Ранее сообщалось, что на Лукаку претендуют «Интер» и «Наполи». Миланский клуб предлагал 26-летнему бельгийцу зарплату в 10 млн евро в год.
В минувшем сезоне Лукаку отыграл за «МЮ» 45 матчей, забил 15 голов и отдал 4 голевых передачи.
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