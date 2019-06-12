Лукаку подтвердил, что покинет «Манчестер Юнайтед» этим летом Контракт бельгийца с английским клубом рассчитан до лета 2022 года.

Нападающий Ромелу Лукаку в одном из интервью после матча квалификации Евро-2020 с Шотландией (3:0) подтвердил, что покинет «Манчестер Юнайтед» этим летом. Об этом сообщает журналист Марк Голдбридж.

Ранее сообщалось, что на Лукаку претендуют «Интер» и «Наполи». Миланский клуб предлагал 26-летнему бельгийцу зарплату в 10 млн евро в год.

В минувшем сезоне Лукаку отыграл за «МЮ» 45 матчей, забил 15 голов и отдал 4 голевых передачи.