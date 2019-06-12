В СМИ слили расписание 1-го тура АПЛ - Советский спорт
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12 июня 2019 11:52ФутболСметанникова Дарья

В СМИ слили расписание 1-го тура АПЛ

Английская премьер-лига стартует 10 августа семью матчами.

Стало известно расписание первого тура АПЛ. Информации просочилась в прессу, но пока официально не подтверждена. Об этом сообщает Mirror.

Первый тур начнется 10 августа.

«Тоттенхэм» — «Норвич»
«Борнмут» — «Шеффилд Юнайтед»
«Кристал Пэлас» — «Арсенал»
«Эвертон» — «Ньюкасл»
«Саутгемптон» — «Челси»
«Уотфорд» — «Вест Хэм»
«Бернли» — «Ливерпуль»

11 августа

«Астон Вилла» — «Лестер»
«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»

12 августа

«Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити».

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