В СМИ слили расписание 1-го тура АПЛ

Стало известно расписание первого тура АПЛ. Информации просочилась в прессу, но пока официально не подтверждена. Об этом сообщает Mirror.
Первый тур начнется 10 августа.
«Тоттенхэм» — «Норвич»
«Борнмут» — «Шеффилд Юнайтед»
«Кристал Пэлас» — «Арсенал»
«Эвертон» — «Ньюкасл»
«Саутгемптон» — «Челси»
«Уотфорд» — «Вест Хэм»
«Бернли» — «Ливерпуль»
11 августа
«Астон Вилла» — «Лестер»
«Манчестер Юнайтед» — «Брайтон»
12 августа
«Вулверхэмптон» — «Манчестер Сити».
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