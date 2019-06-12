Пьянич не хочет уходить из «Ювентуса» Руководство туринского клуба не рассчитывает на футболиста в следующем сезоне.

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич объявил руководству клуба о своем желании остаться в команде. Об этом сообщает «Газета.Ru».

«Я очень спокоен в данный момент, так как мой контракт рассчитан еще на четыре сезона. Я очень люблю «Ювентус», уверен, что они меня тоже. Я все еще могу быть полезным этому клубу, я очень счастлив», - приводит слова Пьянича Tuttomercatoweb.

В минувшем сезоне 29-летний босниец провел за «Ювентус» 44 матча, в которых забил четыре мяча и отдал восемь голевых передач.