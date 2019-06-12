Пьянич не хочет уходить из «Ювентуса»

Полузащитник «Ювентуса» Миралем Пьянич объявил руководству клуба о своем желании остаться в команде. Об этом сообщает «Газета.Ru».
«Я очень спокоен в данный момент, так как мой контракт рассчитан еще на четыре сезона. Я очень люблю «Ювентус», уверен, что они меня тоже. Я все еще могу быть полезным этому клубу, я очень счастлив», - приводит слова Пьянича Tuttomercatoweb.
В минувшем сезоне 29-летний босниец провел за «Ювентус» 44 матча, в которых забил четыре мяча и отдал восемь голевых передач.
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