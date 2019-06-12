Роналду – о кубке Лиги наций: Ты скоро будешь в моем музее (фото) - Советский спорт
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12 июня 2019 13:21ФутболСметанникова Дарья

Роналду – о кубке Лиги наций: Ты скоро будешь в моем музее (фото)

Сборная Португалии стала первым в истории победителем Лиги наций.

Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии опубликовал в инстаграме фотографию с кубком Лиги наций.

«Ты скоро будешь в моем музее», - подписал фото португалец.

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Em breve estará no meu Museu. And still🇵🇹🇵🇹🇵🇹🇵🇹

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

Напомним, в финале Лиги наций сборная Португалии обыграла команду Голландии со счетом 1:0. Роналду завоевал второй трофей со сборной и 30-й в карьере.

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