Роналду – о кубке Лиги наций: Ты скоро будешь в моем музее (фото)

Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэль Лучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.

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Фигурномания накрыла наше ТВ. Как Загитова с Медведевой выбили биатлон из топ-3 Ажиотаж вокруг фигурного катания в России отразился на телевизионных рейтингах: в списке самых смотрибельных трансляций-2019 лидирует не футбол и не хоккей.

Тренер сборной Кипра: У сборной России очень хорошие перспективы Тренер сборной Кипра ответил на вопросы «Советского спорта» сразу после окончания матча Россия – Кипр:

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