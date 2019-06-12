Фанаты «Торпедо» выступили против перехода Лебеденко «Торпедо» накануне объявил о трансферах Александра Рязанцева и Игоря Лебеденко.

Болельщики московского «Торпедо» выступили против возвращения воспитанника клуба Игоря Лебеденко. Об этом сообщает «Газета.Ru».

«2004 год — «Торпедо» борется за чемпионство, а воспитанник клуба Игорь Лебеденко переходит к главному конкуренту и самому принципиальному сопернику из Черкизово, после чего справедливо объявлен шлюхой и иудой!

Мы не принимаем проститутку в клубе и сделаем все возможное, чтобы он покинул команду», - говорится в сообщении болельщиков.

36-летний Лебеденко покинул «Факел» и перебрался в «Торпедо». В минувшем сезоне полузащитник атакующего плана забил 14 мячей в 33-х матчах.

Напомним, что «Торпедо» по итогам минувшего сезона завоевал право участвовать в ФНЛ.