Фанаты «Торпедо» выступили против перехода Лебеденко

Болельщики московского «Торпедо» выступили против возвращения воспитанника клуба Игоря Лебеденко. Об этом сообщает «Газета.Ru».
«2004 год — «Торпедо» борется за чемпионство, а воспитанник клуба Игорь Лебеденко переходит к главному конкуренту и самому принципиальному сопернику из Черкизово, после чего справедливо объявлен шлюхой и иудой!
Мы не принимаем проститутку в клубе и сделаем все возможное, чтобы он покинул команду», - говорится в сообщении болельщиков.
36-летний Лебеденко покинул «Факел» и перебрался в «Торпедо». В минувшем сезоне полузащитник атакующего плана забил 14 мячей в 33-х матчах.
Напомним, что «Торпедо» по итогам минувшего сезона завоевал право участвовать в ФНЛ.
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