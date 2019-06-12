Оборин стал новым главным тренером «Факела» Об этом клуб из Воронежа сообщил на своей странице в твиттере.

Сергей Оборин стал новым главным тренером воронежского «Факела». На этом посту 63-летний специалист сменил Сергея Булатова, который работал в клубе с апреля 2019 года.

«Начинаю свою работу в «Факеле» в очень нестандартной ситуации – сами знаете, что действующий контракт с клубом имеет лишь один футболист. По сути дела, сегодня мы начинаем с чистого листа. Времени для формирования команды очень мало, надо оперативно включаться в работу», - сообщил Оборин.

В минувшем сезоне «Факел» занял 17-е место в турнирной таблице ФНЛ.