Оборин стал новым главным тренером «Факела»

Сергей Оборин стал новым главным тренером воронежского «Факела». На этом посту 63-летний специалист сменил Сергея Булатова, который работал в клубе с апреля 2019 года.
«Начинаю свою работу в «Факеле» в очень нестандартной ситуации – сами знаете, что действующий контракт с клубом имеет лишь один футболист. По сути дела, сегодня мы начинаем с чистого листа. Времени для формирования команды очень мало, надо оперативно включаться в работу», - сообщил Оборин.
В минувшем сезоне «Факел» занял 17-е место в турнирной таблице ФНЛ.
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