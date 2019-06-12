Каштру назначен главным тренером донецкого «Шахтера» (фото) «Шахтер» из Донецка объявил имя нового главного тренера.

Луиш Каштру стал новым главным тренером «Шахтера». Соглашение с 57-летним португальским специалистом вступит в силу 12 июня.

Контракт Каштру с «Шахтером» рассчитан на два года. Ранее тренер работал в «Порту», «Шавише», «Витории Гимарайнш» и других португальских клубах.

Для «Шахтера» Каштру станет 33-м тренером в истории клуба.

В минувшем сезоне Каштру с «Виторией Гимарайнш» занял пятое место в турнирной таблице. Напомним, что «Шахтер» накануне покинул Паулу Фонсека, который возглавил «Рому».