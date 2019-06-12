Стартовала продажа билетов на матчи Евро-2020

Прием заявок на покупку билетов продлится с 12 июня до 13 июля 2019 года. Жеребьевка определит, какие заявки будут удовлетворены.
На первом этапе продажи распределяется большая часть билетов. Оставшаяся часть поступит в продажу ближе к началу турнира.
Билеты на матчи отдельных сборных продаются только болельщиками, которые отвечают критериям своих национальных ассоциаций.
Напомним, что Евро-2020 впервые в истории пройдет в 12 городах Европы: Амстердам, Баку, Бильбао, Будапешт, Бухарест, Глазго, Дублин, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим, Санкт-Петербург.
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