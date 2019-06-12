Стартовала продажа билетов на матчи Евро-2020 - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
12 июня 2019 15:35ФутболСметанникова Дарья

Стартовала продажа билетов на матчи Евро-2020

УЕФА на официальном сайте объявила о старте продаж билетов на чемпионат Европы-2020.

Прием заявок на покупку билетов продлится с 12 июня до 13 июля 2019 года. Жеребьевка определит, какие заявки будут удовлетворены.

На первом этапе продажи распределяется большая часть билетов. Оставшаяся часть поступит в продажу ближе к началу турнира.

Билеты на матчи отдельных сборных продаются только болельщиками, которые отвечают критериям своих национальных ассоциаций.

Напомним, что Евро-2020 впервые в истории пройдет в 12 городах Европы: Амстердам, Баку, Бильбао, Будапешт, Бухарест, Глазго, Дублин, Копенгаген, Лондон, Мюнхен, Рим, Санкт-Петербург.

10/06 19:45Теннис
Победа Надаля в Париже – это застой?Чем плох триумф испанца? И что не так с женским Туром? Этот «Ролан Гаррос» и его итоги вызывают вопросы.
10/06 12:02ММА
Будет ли Петр Ян драться за титул?На минувшем UFC 238 Генри Сехудо победил Марлона Мораеса и завоевал титул в легчайшей весовой категории.
22/03 22:30Биатлон
Француз Фийон-Майе наступил на пятки ЛогиновуБорьба за второе место в общем зачете Кубка мира обострилась.
11/05 17:00Фигурное катание
Загитова и Медведева – лишь спусковой крючок. Россия и без них заболела бы «фигуркой»Пытаемся разобраться: с чем связан резкий скачок популярности фигурного катания в нашей стране.
02/06 17:00Теннис
Четыре русских девушки – в четвертом круге «Ролан Гарроса»! И ни одной россиянкиПервая неделя Открытого чемпионата Франции принесла немало сенсаций.
12/06 12:45Футбол
Черчесов обогнал Бышовца, Гилерме сравнялся с ГабуловымСтанислав Черчесов провел свой 35-й матч во главе сборной России, а наш натурализованный бразильский вратарь оформил шестой «сухарь» в национальной команде.
07/06 14:08Хоккей
В «Бостоне» объявилась девочка под номером 55Американский форвард «Брюинз» Ноэль Аккьяри симуляцией в решающий момент матча предал партнеров и команду.
02/06 18:15Теннис
«Яжемать» не может ждать? Новый скандал с Сереной УильямсНе успела Серена Уильямс покинуть Париж после поражения в третьем круге от Софии Кенин, как снова стала участницей скандала.
11/06 20:30Футбол
Украина Андрея Шевченко лидирует в отборе Евро-2020. Разбираемся, как ей это удаетсяПрямо сейчас больше очков, чем Украина имеют только Испания и Польша. Подопечные Шевченко собрали 10 очков из 12 – отличный результат.
12/06 08:00Футбол
Станислав Черчесов: «Расслабона» не было, но Дзюба был уставшимСборная России выполнила программу-минимум: набрала в домашних матчах с Сан-Марино и Кипром шесть очков и ушла на «каникулы» второй командой своей группы.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
11/06 16:00Футбол
Они делали ничьи с чемпионами мира и Европы! Все, что надо знать о сборной КипраПриводим исторические и статистические факты о ближайшем сопернике россиян в отборе Евро-2020.
06/06 19:30Теннис
Хачанов покинул «Ролан Гаррос», осталась только дочь русских эмигрантовПоследний россиянин вылетел с «Ролан Гаррос»: Карен Хачанов уступил австрийцу Доминику Тиму в 1/4 финала. Главная сенсация дня – победа гражданки США Аманды Анисимовой над Симоной Халеп.
13/05 18:08Фигурное катание
Битва в купальниках: Туктамышева и Загитова устроили новую дуэльЛучшие фигуристки мира Алина Загитова и Елизавета Туктамышева продолжают соревноваться, даже покинув лед на время отпуска. И эта битва - погорячее прежних.
06/06 07:00Теннис
Теннисная классика. Сегодня в полуфинале в Париже опять сыграют Федерер и Надаль!Сегодня в Париже – если позволит погода – пройдут перенесенные со среды четвертьфинальные матчи и первые полуфиналы «Ролан Гарроса».
09/06 22:30Хоккей
Тарасенко близок к завоеванию Кубка Стэнли! Не пропустите шестой матч финала«Сент-Луис» выйдет на решающую встречу без Ивана Барбашева.
12/06 11:15Футбол
Это Черчесов удачно зашел! Каждый год – новая сборная?Юрий Цыбанев – о том, почему текущий момент сборной в корне отличается от ситуаций, создававших ее тренеру проблемы в клубной практике.
12/06 08:30Хоккей
Почему «Сент-Луис» возьмет Кубок Стэнли. Прогноз Ивана Костяева«Блюз» поможет возвращение Барбашева и стабильность Биннингтона.
05/06 11:00Фигурное катание
Лучшая одиночница США переходит к Мишину. Опять будет крик, что чужим помогаем?Американка Брэйди Теннелл с нового сезона начнет тренироваться в Санкт-Петербурге – у знаменитого российского специалиста Алексея Мишина.
11/06 18:00Хоккей
В НХЛ прилюдно унизили лучшего защитника Кубка Стэнли-2019 – и все молчатОбозреватель «Советского спорта» Виталий Славин вправляет мозги североамериканскому горе-эксперту Дону Черри.
07/06 13:00Хоккей
Канада в хоккее все еще доминирует?В Братиславе изобретатели хоккея в четвертый раз за минувшие пять лет вышли в финал чемпионата мира.
08/06 19:24Теннис
Зря их пустили на центральный корт. Барти - скучная чемпионка «Ролан Гаррос»Победительницей «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде стала Эшли Барти из Австралии. В финальном матче она в двух сетах обыграла чешку Макету Вондрушкову.
10/06 08:11Хоккей
«Бостон» выиграл матч смерти! В финале Кубка Стэнли будет седьмая игра«Брюинз» уничтожили «Сент-Луис».
11/06 17:00Хоккей
Маги и дьяволы. Все наши обладатели Кубка Стэнли в прошлом векеВпервые российские хоккеисты подняли Кубок Стэнли над головой в 1994 году.
07/05 13:00Биатлон
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезонаМеждународный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20.
11/06 19:45Футбол
Пиво, жара, скучающие девушки и киприоты. Как Нижний живет в ожидании футболаГлавный редактор «Советского спорта» передает за пару часов до старта матча Россия – Кипр.
10/06 19:07ММА
Кровавое лицо Серроне, сумасшедший хайкик Шевченко и победа Яна. Лучшие моменты UFC 238 (видео)9 июня в Чикаго (США) прошел турнир по смешанным единоборствам UFC 238. «Советский спорт» предлагает посмотреть самые интересные моменты бойцовского шоу, которых было на удивление немало.
12/06 15:45Футбол
Успехи Малкина и долгожданный трофей Овечкина. Все наши обладатели Кубка Стэнли в 21-м векеМалкин, Федоров и Брылин вошли в историю, Овечкин наконец-то победил.
03/06 23:00Теннис
Вошел в восьмерку. И в десятку! Хачанов – в четвертьфинале «Ролан Гарроса»Победив Хуана-Мартина Дель Потро, Карен Хачанов впервые в карьере пробился в четвертьфинал турнира «Большого шлема». И гарантировал себе место в топ-10 рейтинга по итогам «Ролан Гарроса»!
02/05 20:40Фигурное катание
«Овечкин мог бы стать великим фигуристом»Российская танцевальная пара Джонатан Гурейро и Тиффани Загорски отправилась за океан к знаменитому Кристоферу Дину ставить новую программу. А накануне отъезда фигуристы с необычными для русского уха именами и фамилиями дали большое интервью «Советскому спорту».
Новости
16:31 Футбол «Реал Сосьедад» приобрел шведского форварда из «Боруссии» (фото, видео)
16:18 Футбол «Краснодар» сделал предложение «Ростову» об аренде Мирзова
15:40 Футбол Лука Йович: Я самый счастливый парень в мире
15:35 Футбол Стартовала продажа билетов на матчи Евро-2020
15:20 Футбол Каштру назначен главным тренером донецкого «Шахтера» (фото)
15:10 Футбол Соперниками «Ахмата» на сборе в Австрии станут «Марибор» и «Штурм»
14:48 Футбол Перес – Йовичу: Ты забил 27 голов, но фанаты «Реала» будут требовать еще больше
14:31 Футбол Оборин стал новым главным тренером «Факела»
14:18 Футбол «Реал» отклонил предложение «Наполи» об аренде Хамеса
13:58 Футбол Фанаты «Торпедо» выступили против перехода Лебеденко
13:21 Футбол Роналду – о кубке Лиги наций: Ты скоро будешь в моем музее (фото)
13:13 Футбол Пьянич не хочет уходить из «Ювентуса»
13:08 Футбол Конор Макгрегор: Матч Шотландии с Россией будет очень важным
12:31 Футбол Агент сообщил, что трансфер Карлиньоса в «Динамо» случится в течение недели
12:17 Футбол РПЛ отнесла Санкт-Петербург к «южным» городам из-за крыши на стадионе
12:05 Футбол Игрок сборной Андорры снял капюшон с Мбаппе во время интервью. Французу это не понравилось (видео)
11:52 Футбол В СМИ слили расписание 1-го тура АПЛ
11:25 Баскетбол Дюрант может пропустить до десяти месяцев из-за травмы
11:09 ММА Нурмагомедов намекнул на повторный бой с Макгрегором
10:42 Футбол Лукаку подтвердил, что покинет «Манчестер Юнайтед» этим летом
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика