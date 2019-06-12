«Реал Сосьедад» приобрел шведского форварда из «Боруссии» (фото, видео) - Советский спорт
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12 июня 2019 16:31ФутболЛипкин Антон

«Реал Сосьедад» приобрел шведского форварда из «Боруссии» (фото, видео)

Александер Исак с января играл в аренде в «Виллем II».

Форвард Александер Исак продолжит карьеру в «Реале Сосьедад», сообщает официальный сайт испанского клуба.

19-летний швед подписал с бело-голубыми контракт до 30 июня 2024 года. По информации DW Sports, сумма трансфера оценивается в районе 6-10 миллионов евро.

Исак перешел в «Боруссию» в январе 2017 года из АИК за 8,6 миллиона евро. За два года в Дортмунде нападающий сыграл в 13 матчах, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

В январе он перешел в «Виллем II» на правах аренды и за 18 матчей в Голландии забил 14 голов и сделал семь результативных передач.

В составе сборной Швеции Исак провел шесть матчей и забил два гола.

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