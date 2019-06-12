В «Реале» рассчитывают, что на презентацию Азара соберется полный «Сантьяго Бернабеу» Бельгийца представят в четверг вечером.

Презентация новичка «Реала» Эдена Азара состоится в четверг вечером на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, сообщает Marca.

По информации источника, в клубе специально поставили время начала на 19:00, чтобы как можно больше болельщиков смогло посетить представление 28-летнего бельгийца.

В «Реале» рассчитывают, что Азар соберет полный стадион и превзойдет достижение португальца Криштиану Роналду, на презентацию которого в 2009 году пришло 70 тысяч человек. Напомним, что «Сантьяго Бернабеу» вмещает 81 044 зрителя.

«Реал» объявил о подписании пятилетнего контракта с Азаром 7 июня. Сумма трансфера бывшего полузащитника «Челси» оценивается в 130 миллионов фунтов, что делает его рекордным в истории клуба.