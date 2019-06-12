«Рома» видит в Дриусси замену Джеко - Советский спорт
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12 июня 2019 17:59ФутболЛипкин Антон

«Рома» видит в Дриусси замену Джеко

Аргентинец провел два сезона в «Зените».

Форвард «Зенита» Себастьян Дриусси вновь заинтересовал «Рому», сообщает Calciomercatoweb.it.

Новый главный тренер «джаллоросси» Паулу Фонсека видит в 23-летнем аргентинце возможную замену Эдину Джеко, который близок к переходу в «Интер». Кроме того, в Риме высоко оценивают умение Дриусси играть на разных позициях в атаке.

Отметим, что «Рома» интересовалась нападающим еще до его перехода из «Ривер Плейта» в «Зенит» летом 2017 года.

За два сезона в России Дриусси провел 82 матча, забил 19 голов и сделал 17 результативных передач. Его контракт с «Зенитом» рассчитан еще на два года.

Добавим, что «Рома» заняла шестое место в серии A и в июле стартует со второго квалификационного раунда Лиги Европы.

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