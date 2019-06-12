«Спартак» получил предложение от «Порту» по трансферу Зе Луиша

«Порту» вышел на «Спартак» с предложением о трансфере форварда Зе Луиша, сообщает Maisfutebol.
Вице-чемпионы Португалии постараются договориться со «Спартаком» о переходе 28-летнего кабовердийца менее чем за десять миллионов евро, которые хотят получить красно-белые.
Ранее стало известно, что «Порту» согласовал с Зе Луишем условия четырехлетнего контракта с годовой зарплатой в 1,5 миллиона евро, хотя сейчас в России нападающий получает 1,9 миллиона за сезон.
Напомним, Зе Луиш дебютировал в «Спартаке» 17 июля 2015 года в матче с «Уфой» (2:2) и, выйдя на замену, сразу забил гол. Всего за четыре года в клубе на его счету 35 голов в 109 матчах.
Отметим, что Зе Луиш имеет опыт игры в Португалии, где он выступал за «Жил Висенте» и «Брагу», с которой в 2013 году завоевал Кубок лиги.
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