«Спартак» получил предложение от «Порту» по трансферу Зе Луиша - Советский спорт
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12 июня 2019 19:17ФутболЛипкин Антон

«Спартак» получил предложение от «Порту» по трансферу Зе Луиша

Португальцы предлагают за форварда меньше требуемых десяти миллионов евро.

«Порту» вышел на «Спартак» с предложением о трансфере форварда Зе Луиша, сообщает Maisfutebol.

Вице-чемпионы Португалии постараются договориться со «Спартаком» о переходе 28-летнего кабовердийца менее чем за десять миллионов евро, которые хотят получить красно-белые.

Ранее стало известно, что «Порту» согласовал с Зе Луишем условия четырехлетнего контракта с годовой зарплатой в 1,5 миллиона евро, хотя сейчас в России нападающий получает 1,9 миллиона за сезон.

Напомним, Зе Луиш дебютировал в «Спартаке» 17 июля 2015 года в матче с «Уфой» (2:2) и, выйдя на замену, сразу забил гол. Всего за четыре года в клубе на его счету 35 голов в 109 матчах.

Отметим, что Зе Луиш имеет опыт игры в Португалии, где он выступал за «Жил Висенте» и «Брагу», с которой в 2013 году завоевал Кубок лиги.

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