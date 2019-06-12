«Аякс» намерен выкупить Промеса у «Севильи» Чемпионы Голландии рассчитывают вернуть своего воспитанника.

Полузащитник «Севильи» Квинси Промес может вернуться в «Аякс», воспитанником которого он является, сообщает Sport.es.

В Амстердаме рассчитывают, что 27-летнему голландцу по силам заменить лидеров нынешней команды. В летнее трансферное окно «Аякс» точно покидает полузащитник Френки Де Йонг, с большой долей вероятности к нему присоединятся защитник Маттейс де Лигт, а также полузащитники Хаким Зиеш, Душан Тадич и Давид Нерес.

Сложность в осуществлении трансфера может возникнуть из-за размера компенсации. В контракте Промеса с «Севильей», который действует до 2023 года, прописана сумма отступных в размере 150 миллионов евро. В «Аяксе» надеются, что в переговорах с испанцами им удастся снизить цену за игрока.

Напомним, Промес перешел в «Севилью» в августе прошлого года из «Спартака» за 21 миллион евро. В 49 матчах за команду на его счету три гола и девять результативных передач.

Добавим, что Промес покинул «Аякс» в 16 лет и играл в Голландии за «Твенте» и «Гоу Эхед Иглс».