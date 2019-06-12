Защитник «Краснодара» Назаров будет отдан в аренду в «Теплице»

Защитник «Краснодара» Евгений Назаров продолжит карьеру в «Теплице». Как сообщает официальный сайт чешского клуба, 22-летний игрок проведет сезон в аренде с правом последующего выкупа. Официально переход состоится после прохождения медосмотра.
В завершившемся сезоне центральный защитник провел в общей сложности 33 матча: 17 – в ФНЛ за «Краснодар-2», 15 – в ПФЛ за «Краснодар-3» и один – в молодежном первенстве за дубль. На его счету два гола и одна результативная передача. В 2017 году Назаров сыграл в двух матчах за молодежную сборную России.
Отметим, что «Теплице» финишировал на десятом месте в чемпионате Чехии.
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