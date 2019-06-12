«Динамо» объявило об уходе Хольмена Швед провел в «Динамо» три с половиной года.

Защитник Себастьян Хольмен завершил выступление в московском «Динамо» в связи с истечением срока контракта, сообщает официальный сайт бело-голубых.

«Себастьян, мы благодарим тебя за годы, в которые ты защищал честь нашего клуба, за самоотверженную игру и профессионализм в тренировочном процессе», – говорится в заявлении клуба.

Хольмен перешел в «Динамо» в феврале 2016 года из «Эльфсборга». За три с половиной сезона он провел за команду 92 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Вместе с «Динамо» он вылетел в ФНЛ в 2016 году, а через год вернулся в премьер-лигу. В завершившемся сезоне на его счету 20 матчей в премьер-лиге и два – в Кубке России.