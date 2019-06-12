«Реал» объявил о трансфере Менди (фото) 24-летний француз подписал шестилетний контракт.

Защитник «Лиона» Ферлан Менди стал игроком «Реала», сообщает официальный сайт клуба. Контракт с 24-летним французом рассчитан до 30 июня 2025 года. Сумма трансфера не называется.

Презентация Менжи запланирована на стадионе «Сантьяго Бернабеу» на 19 июня.

Менди, выступающий на позиции левого защитника, провел в «Лионе» два сезона после перехода из «Гавра» летом 2017 года. За это время он сыграл за «ткачей» в 79 матчах, забил три гола и сделал семь результативных передач.

В ноябре прошлого года Менди дебютировал в сборной Франции в товарищеском матче с Уругваем (1:0). С тех пор на его счету четыре игры за «трехцветных».

Добавим, что Менди стал третьим новичком «Реала» в нынешнее межсезонье после форварда Луки Йовича и полузащитника Эдена Азара.