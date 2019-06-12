«Манчестер Сити» продлит контракт с Зинченко на пять лет Украинец выступает за «горожан» с 2016 года.

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко продлит контракт с клубом на пять лет, сообщает The Telegraph.

22-летний украинец станет последним игроком из нынешнего состава, который подпишет с «горожанами» долгосрочное соглашение. Действующий контракт Зинченко действует до 30 июня 2020 года с возможностью продления еще на один сезон.

Прошлым летом «Манчестер Сити» намеревался продать игрока, однако Зинченко отказался от перехода в «Бетис» и в первой половине завершившегося сезона редко попадал в состав команды.

Однако с февраля главный тренер Хосеп Гвардиола стал постоянно использовать Зинченко на позиции левого защитника, где он выиграл конкуренцию у Бенжамена Менди. В итоге у Зинченко набралось 29 матчей за сезон во всех турнирах, в которых он забил один гол и сделал пять результативных передач.

Напомним, в 2016 году Зинченко перешел в «Манчестер Сити» из «Уфы» за два миллиона евро.