«Манчестер Сити» продлит контракт с Зинченко на пять лет

Защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко продлит контракт с клубом на пять лет, сообщает The Telegraph.
22-летний украинец станет последним игроком из нынешнего состава, который подпишет с «горожанами» долгосрочное соглашение. Действующий контракт Зинченко действует до 30 июня 2020 года с возможностью продления еще на один сезон.
Прошлым летом «Манчестер Сити» намеревался продать игрока, однако Зинченко отказался от перехода в «Бетис» и в первой половине завершившегося сезона редко попадал в состав команды.
Однако с февраля главный тренер Хосеп Гвардиола стал постоянно использовать Зинченко на позиции левого защитника, где он выиграл конкуренцию у Бенжамена Менди. В итоге у Зинченко набралось 29 матчей за сезон во всех турнирах, в которых он забил один гол и сделал пять результативных передач.
Напомним, в 2016 году Зинченко перешел в «Манчестер Сити» из «Уфы» за два миллиона евро.
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