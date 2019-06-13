«Байер» намерен приобрести Эдегора - Советский спорт
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13 июня 2019 09:20ФутболСпирин Дмитрий

«Байер» намерен приобрести Эдегора

Норвежский полузащитник Мартин Эдегор может продолжить карьеру в бундеслиге.

В услугах 20-летнего футболиста заинтересован леверкузенский «Байер».

Напомним, права на Эдегора по-прежнему принадлежать мадридскому «Реалу».

В прошлом сезоне Мартин играл в чемпионате Голландии за «Витесс» под руководством Леонида Слуцкого. Он провел 39 матчей в национальном первенстве и Кубке страны и забил 11 мячей.

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