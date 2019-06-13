Суарес планирует уйти из «Барселоны» - Советский спорт
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13 июня 2019 09:46ФутболСпирин Дмитрий

Суарес планирует уйти из «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес, выступавший во второй половине минувшего сезона на правах аренды в «Арсенале», намерен сменить клуб.

«Я хотел бы уйти из «Барселоны» и регулярно играть. При этом хочу остаться в Ла Лиге», - заявил Суарес.

Контракт футболиста с «Барселоной» действует до 2021 года.

Ранее сообщалось, что Суаресом интересуются «Атлетико» и «Валенсия».

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