Суарес планирует уйти из «Барселоны» Полузащитник «Барселоны» Денис Суарес, выступавший во второй половине минувшего сезона на правах аренды в «Арсенале», намерен сменить клуб.

«Я хотел бы уйти из «Барселоны» и регулярно играть. При этом хочу остаться в Ла Лиге», - заявил Суарес.

Контракт футболиста с «Барселоной» действует до 2021 года.

Ранее сообщалось, что Суаресом интересуются «Атлетико» и «Валенсия».