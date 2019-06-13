Суарес планирует уйти из «Барселоны»

«Я хотел бы уйти из «Барселоны» и регулярно играть. При этом хочу остаться в Ла Лиге», - заявил Суарес.
Контракт футболиста с «Барселоной» действует до 2021 года.
Ранее сообщалось, что Суаресом интересуются «Атлетико» и «Валенсия».
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