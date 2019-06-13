Луиш Каштру: Рад, что у меня появилась возможность работать в «Шахтере» - Советский спорт
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13 июня 2019 10:49ФутболСпирин Дмитрий

Луиш Каштру: Рад, что у меня появилась возможность работать в «Шахтере»

Новый главный тренер донецкого «Шахтера» Луиш Каштру рассказал о своих ожиданиях от работы в клубе.

«Мы знаем, что за последние несколько лет команда выиграла много титулов. Фонсека провел здесь хорошую работу, так как на счету клуба три чемпионства, три Кубка, Суперкубок и выход из группы в Лиге чемпионов. «Шахтер» – это тот клуб, который привык побеждать и хочет продолжать это делать. Так что я очень рад, что у меня появилась возможность работать здесь», - цитирует специалиста «Газета.ру» со ссылкой на официальный сайт клуба.

Контракт Каштру с «Шахтером» рассчитан на два года. Ранее тренер работал в «Порту», «Шавише», «Витории Гимарайнш» и других португальских клубах.

Для «Шахтера» Каштру станет 33-м тренером в истории клуба.

В минувшем сезоне Каштру с «Виторией Гимарайнш» занял пятое место в турнирной таблице. Напомним, что «Шахтер» накануне покинул Паулу Фонсека, который возглавил «Рому».

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