Дани Себальос: Я могу играть в любой команде Европы Полузащитник мадридского «Реала» Дани Себальос рассказал о своем будущем.

«Приму решение о своем будущем, как только закончится молодежный чемпионат Европы. Если покину «королевский клуб», то хотел бы перейти в команду, где буду чувствовать себя важным. Мне кажется, что я смогу играть в любой команде Европы», - цитирует Себальоса «Газета.ру» со ссылкой на испанские СМИ.

Летом 2017 года «Реал» купил Себальоса у «Бетиса» за 16,5 миллиона евро.

В завершившемся сезоне Дани принял участие в 34 матчах, став автором трех голов и двух результативных передач.