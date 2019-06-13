СМИ: «Челси» не отпустит Сарри в «Ювентус», пока итальянцы не выплатят компенсацию - Советский спорт
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13 июня 2019 12:26ФутболСметанникова Дарья

СМИ: «Челси» не отпустит Сарри в «Ювентус», пока итальянцы не выплатят компенсацию

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри собирается продолжить карьеру в «Ювентусе».

По информации Daily Mail, «Челси» отказывается отпускать Маурицио Сарри в «Ювентус» до тех пор, пока туринский клуб не выполнит требования о компенсации.

Отмечается, что «Челси» не позволят Сарри присоединиться к «Ювентусу», пока итальянский клуб не согласится на предложенные условия. Контракт специалиста с лондонцами будет действовать еще два года. Его зарплата по соглашению составляет 5 млн фунтов в год.

Напомним, что 60-летний итальянский наставник «Челси» работал с «Наполи» с 2015 по 2018 годы.

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