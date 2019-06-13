Криушенко покинул пост главного тренера сборной Белоруссии Об этом сообщается на официальном сайте Белорусской федерации футбола (АБФФ).

Контракт Игоря Криушенко со сборной Белоруссии был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Вместе с 55-летним специалистом команду покидают Олег Кузьменок и Валерий Стрипейкис.

«Мы хотели бы поблагодарить Игоря Николаевича за проделанную работу. Он принял команду в трудный момент и сумел проделать с ней большой путь, добыв путевку в плей-офф Лиги наций. К сожалению, результаты в отборочном турнире чемпионата Европы оказались не такими, каких ожидали болельщики, эксперты и руководители федерации», - сообщил первый заместитель председателя АБФФ Юрий Вергейчик.

Криушенко работал в сборной Белоруссии с 2017 года. В отборочном турнире Евро-2020 команда потерпела четыре поражение в четырех матчах.