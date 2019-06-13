Криушенко покинул пост главного тренера сборной Белоруссии - Советский спорт
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13 июня 2019 13:02ФутболСметанникова Дарья

Криушенко покинул пост главного тренера сборной Белоруссии

Об этом сообщается на официальном сайте Белорусской федерации футбола (АБФФ).

Контракт Игоря Криушенко со сборной Белоруссии был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Вместе с 55-летним специалистом команду покидают Олег Кузьменок и Валерий Стрипейкис.

«Мы хотели бы поблагодарить Игоря Николаевича за проделанную работу. Он принял команду в трудный момент и сумел проделать с ней большой путь, добыв путевку в плей-офф Лиги наций. К сожалению, результаты в отборочном турнире чемпионата Европы оказались не такими, каких ожидали болельщики, эксперты и руководители федерации», - сообщил первый заместитель председателя АБФФ Юрий Вергейчик.

Криушенко работал в сборной Белоруссии с 2017 года. В отборочном турнире Евро-2020 команда потерпела четыре поражение в четырех матчах.

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