Криушенко покинул пост главного тренера сборной Белоруссии

Контракт Игоря Криушенко со сборной Белоруссии был расторгнут по обоюдному согласию сторон. Вместе с 55-летним специалистом команду покидают Олег Кузьменок и Валерий Стрипейкис.
«Мы хотели бы поблагодарить Игоря Николаевича за проделанную работу. Он принял команду в трудный момент и сумел проделать с ней большой путь, добыв путевку в плей-офф Лиги наций. К сожалению, результаты в отборочном турнире чемпионата Европы оказались не такими, каких ожидали болельщики, эксперты и руководители федерации», - сообщил первый заместитель председателя АБФФ Юрий Вергейчик.
Криушенко работал в сборной Белоруссии с 2017 года. В отборочном турнире Евро-2020 команда потерпела четыре поражение в четырех матчах.
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