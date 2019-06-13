«Вест Бромвич» объявил о назначении Билича главным тренером

Хорватский специалист Славен Билич возглавил «Вест Хэм». Контракт с 50-летним специалистом рассчитан на два года.
Последним местом работы Билича был саудовский «Аль-Иттихад». Напомним, ранее хорват тренировал «Вест Хэм» в английской премьер-лиге.
«Вест Бромвич» в минувшем сезоне пробился в плей-офф за право выйти в АПЛ, но уступил в полуфинале «Астон Вилле».
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