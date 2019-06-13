Мбаппе является самым дорогим футболистом мира по версии аналитиков

Нападающий «ПСЖ» и сборной Франции Килиан Мбаппе является самым дорогим игроком мира. Его оценивают в 252, 2 млн евро.
Вторым по стоимости футболистом стал форвард «Ливерпуля» и сборной Египта Мохамед Салах (219,6). Третье место у нападающего «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахима Стерлига (207,9).
Отметим, что Лионель Месси из «Барселоны» занял четвертое место – 167,4. Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду (118,1) стал лишь 20-м, а Неймар (124,7) из «ПСЖ» - 17-м.
При исследовании стоимости футболистов оценивался эксклюзивный алгоритм, учитывающий возраст, позицию, выступления на клубном и национальном уровнях, успехи клубов и сборных, а также уровень чемпионата.
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