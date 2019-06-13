«Рубин» подписал контракт с бывшим игроком «Анжи» Закировым (фото) - Советский спорт
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13 июня 2019 16:57ФутболСметанникова Дарья

«Рубин» подписал контракт с бывшим игроком «Анжи» Закировым (фото)

Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Полузащитник Камиль Закиров перешел из «Анжи» в «Рубин».

Контракт 20-летнего футболиста с казанским клубом рассчитан на четыре года.

За основной состав «Анжи» Закиров провел 13 матчей из забил один мяч. Ранее футболист играл за молодежные команды «Краснодара» и «Анжи».

Напомним, в прошедшем сезоне «Анжи», столкнувшись с финансовыми трудностями, не смог сохранить прописку в РПЛ.

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