«Рубин» подписал контракт с бывшим игроком «Анжи» Закировым (фото)

Полузащитник Камиль Закиров перешел из «Анжи» в «Рубин».
Контракт 20-летнего футболиста с казанским клубом рассчитан на четыре года.
За основной состав «Анжи» Закиров провел 13 матчей из забил один мяч. Ранее футболист играл за молодежные команды «Краснодара» и «Анжи».
Напомним, в прошедшем сезоне «Анжи», столкнувшись с финансовыми трудностями, не смог сохранить прописку в РПЛ.
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